Bewoner (77) zwaargewond na woningoverval in Amsterdam-Zuidoost

Bij een woning aan het Liendenhof in Amsterdam-Zuidoost heeft zondagochtend een gewelddadige gewapende woningoverval plaatsgevonden. Zowel de 76-jarige bewoonster als haar 77-jarige man raakten daarbij gewond, van wie de man ernstig.

Sieraden

Rond 08.20 werd bij het bejaarde echtpaar aangeklopt. Omdat de bewoners dachten dat de buren voor de deur stonden, deden ze open. Een nog onbekende man drong de woning binnen en mishandelde de bewoners en bedreigde ze met een vuurwapen. Uiteindelijk wist de overvaller sieraden buit te maken en sloeg daarna op de vlucht.

Zwaargewond

Zowel de 76-jarige bewoonster als haar 77-jarige man raakten gewond bij de overval. Gezien het letsel van de man moest hij direct naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar bleek hij ernstig gewond te zijn geraakt met mogelijk blijvende schade tot gevolg.

De recherche onderzoekt de zaak en zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen.

Signalement

De woningovervaller stond rond 08.20 voor de deur en is vermoedelijk ongeveer twintig minuten binnen geweest. Het gaat om een man van tussen de 20 en 30 jaar met een donkere huidskleur. Hij heeft een normaal postuur, is ongeveer 1.80 meter lang en heeft opvallend grote, donkerbruine ogen. Hij was volledig in het zwart gekleed en had een zwarte muts en capuchon op met gezichtsbedekking tot aan zijn ogen. Ook had hij een donkere rugtas bij zich.