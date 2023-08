Bewoners Deense vrijstaat Christiania willen drugsmarkt sluiten na nieuwe dodelijke schietpartij

Connect on Linked in

Bewoners van vrijstaat Christiania in de Deense hoofdstad Kopenhagen willen de verkoop van hasj in de hoofdstraat stopzetten na een schietpartij, waarbij zaterdag een 30-jarige Hells Angel overleed en vier andere mensen gewond raakten. Volgens de politie houdt de schietpartij verband met de illegale hasjhandel en is deze het resultaat van een bendeoorlog tussen de Hells Angels en de verboden straatbende Loyal to Familia.

Kritiek

Een 30-jarige man werd zaterdag doodgeschoten toen twee gemaskerde schutters het vuur openden in Pusher Street. Het slachtoffer was lid van motorclub de Hells Angels. Vier andere mensen raakten gewond, waaronder een vrouw die in haar arm zou zijn geraakt. Eén van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar zou stabiel zijn. Of het gaat om omstanders en toeristen is nog onduidelijk.

Een 18-jarige verdachte is zaterdag opgepakt en zit vast. De politie is nog op zoek naar de schutters, die er op een elektrische fiets vandoor gingen.

Gezamenlijke verklaring

De bewoners van Christiania zijn het geweld in de vrijstaat zat en pleiten inmiddels voor het stopzetten van de verkoop van hasj in Pusher Street. Ze zeggen zondag in een gezamenlijke verklaring op de website van Christiania: ‘Zolang er een massale illegale cannabishandel plaatsvindt, zal er een gewelddadige en dodelijke strijd om de markt plaatsvinden.’

De burgemeester van Kopenhagen, Sophie Haestorp Andersen, zei zondag tegen de krant Berlingske dat zij ook Pusher Street definitief gesloten wil hebben.

Bendegeweld

De illegale drugshandel in Christiania wordt door de autoriteiten gedoogd, ook al heeft een toename van bendegeweld in de vrijstaat de afgelopen jaren tot meerdere schietpartijen geleid. In oktober 2022 werd een 23-jarige man op de markt in Christiania doodgeschoten. In maart 2023 werden twee bendeleden neergestoken na een ruzie over het opzetten van een nieuw marktkraam. Een maand later raakte een 20-jarige man zwaargewond na een zware mishandeling door een grote groep mannen. Ook in de jaren daarvoor vielen er doden bij bendegeweld in de vrijstraat.

Hippies

In hippie-exclave Christiania, een voormalige legerkazerne die in de jaren zeventig door hippies werd geclaimd, wordt in hoofdstraat Pusher Street al ruim vijftig jaar openlijk softdrugs verkocht. De politie verwijdert af en toe de cannabiskraampjes, maar ziet ze kort daarna weer opgebouwd worden.

Criminele bendes

Op de drugsmarkt in Christiania zijn meerdere criminele groeperingen actief, waaronder leden van de Hells Angels en de verboden straatbende Loyal to Familia. Een conflict tussen die twee bendes zouden volgens de Deense politie ten grondslag liggen aan de schietpartij van zaterdag.

Christiania is een belangrijke toeristische trekpleister, met ruim een ​​half miljoen bezoekers per jaar.