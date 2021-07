Bewoners moeten woning uit na explosie flat Kanaleneiland

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Flatbewoners aan de Alexander de Grotelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn zondagnacht opgeschrikt door een enorme knal en rook. In het portiek was een ontploffing, die veel schade aanrichtte. Er raakte niemand gewond, maar zeven gezinnen zijn tijdelijk ondergebracht in een hotel. Volgens de politie lijkt het om een bewuste actie te gaan.

Omstreeks 02.30 belden verschillende buurtbewoners de politie over de ontploffing. De flat is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht op mogelijke andere explosieven. Die werden niet aangetroffen. Na sporenonderzoek zijn er aanwijzingen dat de ontploffing bewust is veroorzaakt.

Rond de tijd van de explosie is er iemand gezien die weg rende bij de flat. Dit was waarschijnlijk in de richting van de Columbuslaan/Aziëlaan. De politie zoekt getuigen en camerabeelden.

Twee weken geleden werd de Utrechtse wijk Geuzenveld opgeschikt toen een betonnen muur door een enorme explosie werd opgeblazen. Door de ontploffing op het Lumbresplein sneuvelden onder meer ramen van tien woningen en raakten bouwketen en auto’s beschadigd.