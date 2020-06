Bewoners opgepakt voor wapenarsenaal in woning Stadskanaal

Print This Post

De politie heeft zaterdagmiddag na een anonieme tip tientallen wapens aangetroffen in een woning aan de Glaslaan in Stadskanaal. In het pand werden onder meer revolvers, jachtgeweren, kogelgeweren, hagelgeweren, een kruisboog, diverse soorten munitie en een oefengranaat gevonden. De bewoners, een man en vrouw van 55 jaar, zijn aangehouden als verdachten.

De politie heeft zondagochtend verder onderzoek verricht in de woning. Alle wapens zijn op de kruisboog na in beslag genomen, omdat dit wapen alleen strafbaar is als iemand deze boog op straat bij zich heeft. Beide verdachten zitten vast. Ze worden zondag gehoord.