Bewoners zwaargewond nadat ze inbreker betrappen in Voerendaal

Twee bewoners van een woning aan de Steinweg in het Limburgse Voerendaal zijn zaterdagnacht rond 00.30 zwaargewond geraakt nadat zij een inbreker overliepen. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is voortvluchtig.

Zoektocht

Meerdere politie-eenheden zoeken rond de omgeving van de Steinweg in Voerendaal naar de verdachte. Ook een politiehelikopter is hierbij ingezet. De verdachte draagt een legergroene jas en een bruine broek. De politie zegt dat het nog onbekend is in welke richting de verdachte is gevlucht. Ook waarschuwt de politie om de verdachte niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Onderzoek

Nadere details over het geweldsincident zijn nog onbekend. De politie doet in en rond de woning onderzoek. Zo worden sporen veiliggesteld, beelden bekeken en getuigen gehoord.