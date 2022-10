Bewoonster (72) vastgebonden bij gewapende overval in Wassenaar

Connect on Linked in

Bij een villa op de Konijnenlaan in Wassenaar heeft maandagochtend een gewapende overval plaatsgevonden. De 72-jarige bewoonster en drie schilders die in de woning aan het werk waren zijn daarbij vastgebonden. De drie verdachten gingen er vandoor met waardevolle spullen. De politie is op zoek naar het drietal.

(Beeld: Michiel van Gruijthuijsen)

De politie kreeg maandag iets voor 09.30 uur een melding dat drie gewapende mannen een woning waren binnengedrongen op de Konijnenlaan in Wassenaar. De 72-jarige bewoonster van het huis en drie werknemers van een schildersbedrijf die in de woning aanwezig waren, werden onder dwang vastgebonden.

Bestelbus

De verdachten zijn vervolgens het huis doorgegaan en met diverse waardevolle spullen vertrokken. Voor hun vlucht gingen de drie er vandoor in de blauwe bestelbus van het schildersbedrijf. Deze bus is later op de dag teruggevonden op de Menkenlaan in Wassenaar, op enkele kilometers van de woningoverval. Zowel in en rondom de woning als op de vindplaats van de bestelbus is onderzoek gedaan door de politie.

Camerabeelden

De politie is op zoek naar drie mannen met bivakmutsen op die in het zwart waren gekleed. Ook zegt de politie camerabeelden en dashcambeelden in de buurt van de Konijnenlaan of de Menkenlaan te kunnen gebruiken.