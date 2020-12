Bezoekers aangehouden voor drugsmokkel PI De Schie en Hoogvliet

Connect on Linked in

In de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam zijn donderdag drie bezoekers aangehouden die hasj naar binnen probeerden te smokkelen. Ook in de PI Hoogvliet werd een dag eerder een bezoeker betrapt die softdrugs in een kledingstuk had genaaid.

10 gram hasj

In PI De Schie probeerden twee bezoekers donderdag 10 gram hasj onder het plexiglas van de bezoekerszaal door te schuiven. De gevangene die de drugs aanpakte krijgt een sanctie opgelegd. Ook bij een andere gedetineerde probeerde een bezoeker een plak hasj onder het plexiglas naar binnen te schuiven. De bezoekers (twee mannen van 25 en 22 en een 35-jarige vrouw) zijn aangehouden.

In kleding genaaid

Woensdag werd ook al een 21-jarige man uit Den Haag opgepakt, nadat hij in PI Hoogvliet een kledingstuk wilde afleveren voor een gedetineerde waarin hasj zat verstopt. De drugs die in de kleding zat genaaid werd ontdekt tijdens een controle van gevangenispersoneel. De betrokken gedetineerden kunnen een straf tegemoet zien.