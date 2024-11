26 november 2024

‘Big Will kent clubregels uit zijn hoofd: niet liegen tegen je brothers’

De oud-Hells Angel-president Willem van Boxtel heeft in 2004 meerdere gesprekken gehad met de criminele vastgoedhandelaar Endstra, die rondliep met het plan om Willem Holleeder te liquideren. Van Boxtel heeft over de gesprekken gelogen tegen de club, en dat is een doodzonde bij de Hells Angels. Dat zegt oud-Hells Angel Rini S. in gesprek met Crimesite, in reactie op de autobiografie die Van Boxtel recent publiceerde. Zie ook het eerste deel.