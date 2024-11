25 november 2024

Oud-Hells Angel: ‘Van Boxtel heeft de problemen binnengehaald’

De oud-Hells Angel-president “Big Willem” van Boxtel heeft zelf de problemen binnengehaald die uiteindelijk hebben geleid tot zijn afzetting. Hij heeft bijvoorbeeld zelf Willem Holleeder op de club uitgenodigd. Dat zegt oud-Hells Angel Rini S. (foto) in een uniek interview met Crimesite, in reactie op de autobiografie die Van Boxtel recent publiceerde. ‘Wat Big Will loopt te toeteren, daar klopt helemaal niks van.’