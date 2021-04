Bigshopper met 9 kilo xtc-pillen aangetroffen in Maarheeze

Connect on Linked in

De politie heeft op woensdag 14 april aan de Moonslaan in Maarheeze (Noord-Brabant) in een bigshoppertas ruim 9 kilo aan xtc-pillen gevonden. De straatwaarde van de drugs bedraagt ongeveer 80.000 euro. Er zijn twee mannen opgepakt. Het nieuws is pas maandag door de politie via Instagram naar buiten gebracht, nadat een wijkagent er een dag eerder over berichtte.

De twee verdachten zaten in een auto waarin de bigshopper vol met xtc-pillen werd gevonden. Na de aanhoudingen deed de politie een huiszoeking in het midden van het land. Daar werden volgens de politie ‘de nodige plakken hasj’ in beslag genomen.

Waar de hasj werd gevonden en om hoeveel het ging, is niet bekendgemaakt.