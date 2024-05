Bijlmer: bewoner vastgebonden en neergestoken bij woningoverval

Print This Post

Bij een woningoverval aan de Gouden Leeuw in Amsterdam-Zuidoost zijn vrijdagmiddag twee bewoners vastgebonden. Eén van hen bleek te zijn gestoken, waarna de politie direct eerste hulp verleende. De gewonde bewoner is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van de woningovervallers is aangehouden.

Geschreeuw

Rond 14.00 belde een omstander de politie omdat deze uit een woning geschreeuw hoorde komen. Agenten kwamen direct ter plaatse en troffen in de woning twee vastgebonden bewoners aan. Eén van hen was gestoken en is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Balkon

De drie woningovervallers sloegen op de vlucht waarbij er één is aangehouden. De twee andere mannen klommen via het balkon naar de buren en zijn op die manier gevlucht. Van deze verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

De Forensische Opsporing (FO) en de recherche doen onderzoek naar de zaak.