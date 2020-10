Bijlmerflat opnieuw beschoten

Connect on Linked in

De flat Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost is zondagnacht opnieuw beschoten. Een woning op de begane grond werd rond 02.00 uur onder vuur genomen. Een nacht eerder werd de flat ook al beschoten. Daarbij vlogen acht kogels vlogen door de ramen van een portiek en drie kogels door een woningraam.

Op beelden van de beschieting van zondagnacht is te zien dat er meerdere kogelgaten in de ruit van de woning op de begane grond zitten. De politie heeft drie kogelhulzen op straat gevonden. Bij beide schietpartijen vielen geen gewonden. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de twee beschietingen. Er is nog niemand opgepakt.

Opnieuw een #Schietpartij bij de Flat Groeneveen in #Amsterdam zuidoost. Vannacht werd een woning op de begane grond beschoten. Pol treft drie kogelhulzen aan. Afgelopen nacht werden er acht kogels afgevuurd op een portiek van flat Groenveen. Geen gew @Politie_Adam doet onderzoek pic.twitter.com/3KentTTLSs — Martin Damen (@martindamen58) October 12, 2020