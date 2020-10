Kogelregen bij flat in A’dam-Zuidoost

Connect on Linked in

Aan de flat Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagnacht een woning beschoten. Acht kogels vlogen door de ramen van een portiek, drie vlogen door een woningraam. Niemand raakte gewond. Het is de vijfde schietpartij in Amsterdam-Zuidoost in korte tijd.

Buurtbewoners werden rond 02.50 opgeschikt door meerdere knallen. Agenten troffen ter plekke acht kogelhulzen aan. De politie doet verder onderzoek. Er is nog niemand opgepakt.

Meerdere schietpartijen

De afgelopen weken waren er meerdere schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost. Vorige week werd een woning aan de Huigenbos beschoten. Ook was er een vecht- en schietpartij bij de oude parkeergarage Develstein waarbij een lichtgewonde viel. Zondagnacht viel er een gewonde bij een schietpartij in de galerij van de flat Kikkenstein. Vijdagmiddag werden schoten gelost bij een poging tot beroving bij de flat Geldershoofd.