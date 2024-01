Bijna 1,5 ton cocaïne onderschept in Marokkaanse haven

Connect on Linked in

De Marokkaanse politie heeft dinsdag in samenwerking met de Spaanse autoriteiten 1.488 kilo cocaïne in beslag genomen in de haven van Tanger-Med. De zending was afkomstig uit Zuid-Amerika en was onderweg naar een Turkse haven. Er zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht.

Tip

De operatie was mogelijk dankzij een tip van de Spaanse veiligheidsdiensten, die samenwerken met de Marokkaanse autoriteiten in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Volgens een verklaring van de nationale veiligheidsdienst (DGSN) gaat het om een van de grootste cocaïnevangsten in de geschiedenis van Marokko.

Vrachtschip

Bij de inval op een vrachtschip dat onder de vlag van een Europees land voer, werden in de haven van Tanger-Med in totaal 1.277 blokken cocaïne gevonden, verborgen in een container aan boord. Bij weging werd duidelijk dat het in totaal ging om 1.488 kilo cocaïne. De lading was afkomstig uit een Zuid-Amerikaanse haven en was onderweg naar Turkije, wat volgens de autoriteiten ‘het grote bereik van het criminele netwerk onderstreept’.

De Marokkaanse politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor de verzending en welke verdachten allemaal betrokken zijn bij het criminele netwerk.

Eerdere vangst

Een dag eerder, op 1 januari, onderschepten de Marokkaanse autoriteiten ook al een partij van ruim 362 kilo cocaïne. Deze partij zat verborgen in een vrachtwagen bij de grensovergang El Guergarate, in het zuiden van Marokko. De cocaïne was afkomstig uit Afrika en was bestemd voor Marokko. De bestuurder en zijn bijrijder, beiden 40 jaar oud, zijn opgepakt.