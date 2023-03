Bijna 2.500 kilo cocaïne in Zuid-Spaanse haven in beslag genomen

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft in de containerhaven Algeciras recent bijna 2,5 ton cocaïne in beslag genomen. De zending zat verpakt in blikjes tonijn die waren verscheept in Ecuador. Er zijn 15 mensen gearresteerd die volgens de Spaanse autoriteiten lid waren van een criminele organisatie die opereerde vanuit Noord-Spanje. Er zijn bankrekeningen, cryptorekeningen en diverse eigendommen met een totale waarde van 1.524.000 euro in beslag genomen.

Cantabrië

De operatie begon in februari vorig jaar toen de agenten informatie kregen over een netwerk dat vanuit de noordelijke provincie Cantabrië bezig zou zijn met bankfraude. Gaandeweg het onderzoek bleek dat deze organisatie in contact stond met een groep mensen van Colombiaanse afkomst die voorbereidingen troffen om cocaïne naar Spanje te brengen.

De Colombianen waren rechtstreeks in verband te brengen met clandestiene cocaïnelaboratoria in Colombia en met een netwerk van huurmoordenaars in de Verenigde Staten.

Stromannen

De leiders van de organisatie gaven leiding aan een groep stromannen die de directie voerden van een groep bedrijven met fictieve activiteiten. Deze bedrijven haalden met vervalste documentatie kredieten bij banken binnen. Dat geld werd weer verspreid over andere bedrijven door heel Spanje. Op die manier zijn 34 banken, en ook autoleasebedrijven, gedupeerd.

In Algeciras is 2.458 kilo cocaïne, verborgen in tonijnblikken uit een container uit Ecuador in beslag genomen.

Bij huiszoekingen werden ook kleinre handelshoeveelheden amfetaminesulfaat (“speed”) en marihuana gevonden, naast vuurwapens.