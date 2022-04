Bijna 3 ton cocaïne gestolen uit ‘politiemagazijn’ in Ecuador

Connect on Linked in

De politie in Ecuador heeft zondagnacht zes mannen gearresteerd die 2.800 kilo cocaïne in een magazijn in de stad Tena hadden gestolen. De drugscriminelen waren gekleed in politie-uniformen en zouden volgens de autoriteiten de drugs die door de politie in beslag was genomen op die manier hebben gestolen.

Papieren

De diefstal van de bijna drie ton drugs vond rond 03.00 plaats door vier mannen in een beslaghuis van de politie in Tena, in de provincie Napo. Volgens de autoriteiten opende een politieagente, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van het magazijn, de deur van het pand. Dit gebeurde op verzoek van een van de omgeklede bendeleden, die papieren bij zich hadden die zogenaamd ondertekend waren door een kolonel die zou controleren wat er in beslag was genomen.

Vastgebonden

Op dat moment zouden de verdachten de incheckmedewerkster hebben vastgebonden en gekneveld. Ze namen echter haar dienstwapen niet mee.

Uren later slaagde de politie erin de voertuigen met de drugs in een landelijk gebied in de provincie te traceren. Verschillende politie-eenheden hielden uiteindelijk zes mannen aan die verdacht worden van de drugsdiefstal. De partij cocaïne zou inmiddels vernietigd zijn.