Bijna 3,6 ton cocaïne gepakt in haven Hamburg

De Duitse douane heeft bij twee grootschalige controles in de haven van Hamburg in totaal bijna 3,6 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zaten verborgen in de legale lading van drie containers uit Zuid-Amerika naar Europa. De inbeslagnames vonden plaats op 29 november en 1 december, maar het nieuws is pas donderdag naar buiten gebracht.

Op 29 november nam de douane in Hamburg 1.723 pakketten cocaïne in beslag met een totaalgewicht van 2.015 kilo in een container geladen met ingeblikte tonijn uit Ecuador.

Metaalgranulaat

Enkele dagen later, op 1 december, werden vijf containers afkomstig uit Brazilië grondig gecontroleerd door de douane in Hamburg. Bij de röntgeninspectie werden afwijkingen geconstateerd in de lading van twee containers, die bestonden uit grote zakken met metaalgranulaat. De handmatige controle leidde vervolgens tot de inbeslagname van in totaal 1.563 kilo cocaïne in de twee containers.

Volgens de autoriteiten heeft de bijna 3,6 ton cocaïne een straatwaarde van zeker 100 miljoen euro. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Het Hamburgse douaneonderzoeksbureau doet nader onderzoek in opdracht van het Hamburgse parket.