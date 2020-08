Bijna 5000 kilo hasj gepakt in Spanje

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Nationale Politie zaterdag één man gearresteerd en 4.596 kilo hasj in beslag genomen. Dat gebeurde in de Zuid-Spaanse havenstad Algeciras. De hasj zat verborgen in een verborgen ruimte van de oplegger van een vrachtwagen.

De drugs werden ontdekt nadat een patrouille van geurhonden had aangeslagen. Er bleken 130 balen met hasj in de trailer te zitten. De vrachtwagen combinatie was net op een veerboot vanuit Tanger in Marokko de Straat van Gibraltar overgestoken. De controle was begonnen nadat agenten hadden gezien dat de afmetingen van de binnenzijde van de trailer niet goed overeenstemden met die van de buitenzijde.

Over de nationaliteit en registratie van de chauffeur en de vrachtwagen is niets bekend gemaakt.

De controle werd gedaan door een Spaans-Portugees team van Frontex, een agentschap van de EU dat vooral is bedoeld om de Europese grenzen te bewaken tegen mensenhandel.