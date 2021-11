Bijna 5,5 jaar cel voor gewelddadige woningoverval op bejaarde vrouw

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag een 28-jarige man veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en vijf maanden voor een gewelddadige woningoverval in Bladel op een 78-jarige vrouw. Het onderzoek naar de betrokkenheid van een 26-jarige bankmedewerker die eerder werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel is maandag opnieuw geopend.

Lichamelijk letsel

De 28-jarige man overviel in september 2017 samen met een onbekend gebleven medeverdachte een bejaarde vrouw in haar slaap. Daarbij liep het slachtoffer lichamelijk letsel op. De politie kwam de man op het spoor na dna-onderzoek op tie-wraps die in de woning van het slachtoffer werden aangetroffen.

Redelijke termijn overschreden

De rechtbank in Den Bosch legde de man in januari 2019 zes jaar cel op, maar in hoger beroep komt het hof nu uit op vijf jaar en vijf maanden. Voor woningovervallen met geweld wordt doorgaans vijf jaar cel opgelegd. Het hof neemt echter in strafverzwarende mate mee dat het slachtoffer letsel heeft opgelopen en dat er sprake was van een samenwerkingsverband. Een celstraf van zes jaar is daarom ook volgens het hof passend, maar omdat er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met zeven maanden verminderd.

Bankmedewerker tipte dader

Een 26-jarige bankmedewerker werd eerder veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Hij zou de man die de overval pleegde getipt hebben over het feit dat de vrouw een groot geldbedrag had opgenomen. In de zaak tegen de bankmedewerker heeft het hof maandag geen uitspraak gedaan, omdat er bij het hof nog vragen zijn over de informatie die zou zijn verstrekt en door wie. Daarom is het onderzoek tegen de bankmedewerker vandaag heropend.