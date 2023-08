Bijna 600 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen

Connect on Linked in

De politie zegt dat er maandag in de buurt van Tiel 577 kilo professioneel en illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Daarbij is een 57-jarige man uit Tiel aangehouden.

Buurmalsen

Uit onderzoek was gebleken dat de verdachte zou handelen in illegaal vuurwerk.

Een milieuteam van de politie deed maandag een doorzoeking op een bedrijfsterrein in Buurmalsen. Het vuurwerk was opgeslagen in een container.

Er zijn ook 46 mortierbuizen naast het vuurwerk aangetroffen, ook zijn in beslag genomen.

Geïmproviseerde explosieven

De afgelopen jaren kopen criminelen zwaar vuurwerk in om er geïmproviseerde explosieven van te maken. Veel van de ontploffingen die bij woningen of bedrijven plaatsvinden worden veroorzaakt door dat soort explosieven.