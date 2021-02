Bijna een ton cocaïne in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De douane heeft donderdag bij controles twee partijen cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. Het is in totaal 920 kilo. Een partij van 490 kilo cocaïne zat verstopt in een container met vaten chemicaliën. De container kwam uit Chili en was in transit voor Antwerpen.

In de tweede container zat wijn uit Chili. In die container troffen de douaniers zeven balen met in totaal 430 kilo cocaïne. De wijn zou via de haven van Antwerpen naar een Rotterdams bedrijf moeten. Het Openbaar Ministerie zegt te vermoeden dat de geadresseerde bedrijven niets met de smokkel te maken hebben.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het parket schat de straatwaarde op ruim 69 miljoen euro.