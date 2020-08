Bijna een ton cocaïne klaar voor Rotterdam

Connect on Linked in

In de Costa Ricaanse havenstad Puerto Limón is 918 kilo cocaïne in beslag genomen die op het punt stond naar Rotterdam te vertrekken. De blokken met cocaïne zaten in 21 koffers die in containers met ananas waren bijgeladen.

De vondst werd gedaan op het terrein van APM Terminals in Moín door de drugspolitie van Costa Rica. De agenten zouden bij een routinecontrole zijn gestuit op de koffers met cocaïne. De selectie van de te controleren containers was gedaan op basis van een risico-analyse.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van Costa Rica was de cocaïne in Costa Roca ongeveer 6 miljoen dollar waard.