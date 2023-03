Bijna ton hasj voor Nederland gepakt aan Costa del Sol (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Guardia Civil en de Spaanse nationale politie hebben een in de provincie Malaga gevestigde criminele organisatie ontmanteld die drugs verscheepte naar Midden-Europese landen, voornamelijk Nederland. Bij invallen zijn 937 kilo hasj en 53 kilo aan xtc-pillen gevonden. Vier Britten zijn opgepakt.

Postpakketten

Het onderzoek van de opsporingsdiensten begon eind september 2022 toen agenten van de nationale politie in Fuengirola (Málaga) een postpakket onderschepten met daarin een halve kilo cocaïne. De afzender van die in Fuengirola onderschepte envelop kwam overeen met de aflevergegevens van twee andere pakketten met elk vier kilo hasj, die in november in beslag werden genomen door de Guardia Civil op de luchthaven Madrid-Barajas.

Vermomd als bezorgers

De Spaanse politie kwam erachter dat een groep Britten aan de kust van Malaga bezig was met de productie, distributie en smokkel van grote hoeveelheden drugs voor Europa, met name Nederland. De Britse verdachten reisden in bestelbusjes en hadden zich verkleed als bezorgers. Terwijl ze onderweg waren naar Nederland werd in Frankrijk 91 kilo aan versnijdingsmiddelen in beslag genomen.

Invallen

Bij drie invallen in woningen in Mijas en Marbella werden vier Britten gearresteerd en werd tevens 937 kilo hasj en 53 kilo xtc in beslag genomen. Ook werden vijf auto’s, meerdere mobiele telefoons en 1.390 euro contant geld in beslag genomen. Een van de woningen werd gebruikt als wietkwekerij.