Bizar steekwapen gebruikt bij Limburgse steekpartij

Voortuin Vossen bezweek nog geen uur later aan zijn verwondingen. Zijn echtgenote trof haar man zwaargewond aan in de voortuin van hun woning aan de Van der Landelaan en sloeg rond 08.10 uur alarm. De politie kamde met meerdere dienstwagens, speurhonden en een helikopter de omgeving uit, maar de dader of daders zijn nog voortvluchtig.

Steel

Het mes op de lange steel is op de plaats delict is gevonden. De politie zegt dat tippen over het mes niet meer nodig is, maar niet te weten wie het op de steel bevestigde en/of heeft gebruikt.

Maandag meldde de politie dat er een dader was gezien die klein van stuk was. Inmiddels spreekt de politie nadrukkelijk van ‘dader of daders’. Die kunnen zijn gevlucht via de Keulsebaan in de richting van Roermond of mogelijk de Duitse grens.