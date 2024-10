Bloedgabbers (De criminele jaren 1977 – 1982)

In het boek veel actie en couleur locale uit het Amsterdam van de jaren zeventig en tachtig. Zo raakten Van Hout, Meijer en Boellaard op 16 oktober 1977 verzeild in een schietpartij met de politie. Ze ontkomen, maar Meijer moet in een woning in de Staatsliedenbuurt met een aardappelschilmesje nog wel een kogelpunt uit Boellaard’s been verwijderen.

Het zijn de jaren dat de groep een serie succesvolle overvallen doet in Amsterdam. In achterkamertjes in de Staatsliedenbuurt worden de briefjes gesorteerd en geteld. Op een dag in 1980, zo noteerde Jan Boellaard, was er na alweer een verdeling van geeltjes, vijfjes, tientjes en honderdjes, sprake van een mijlpaal: ‘ Ik was eindelijk miljonair.’

In dit deel twee maakt ook Willem Holleeder zijn entree, ondanks flink wat reserves.

Het eindigt met de nieuwjaarsnacht van 1983, als de heren besluit een vermogend persoon te gaan ontvoeren.

