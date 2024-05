Bloedige bevrijding gedetineerde gefilmd door vrachtwagenchauffeur (VIDEO)

Connect on Linked in

In reactie op de gewelddadige dood van twee justitiemedewerkers bij de bevrijding van een gedetineerde, dinsdag in Noord-Frankrijk, hebben door heel Frankrijk bewaarders in penitentiaire instellingen het werk neergelegd. Ook zijn blokkades opgericht, zoals in de grote inrichting in Fleury-Mérogis bij Parijs. In verschillende gevangenissen is een minuut stilte gehouden.

Klem

Het gebeurde aan het einde van de ochtend, rond 11.00. Twee busjes van de vervoersdienst van de Franse Justitie stonden op het punt de tolpoortjes bij Incarville (Normandië) uit te rijden toen een zwarte auto het voorste busje aanreed en klem zette.

Twee justitiemedewerkers werden gedood, drie raakten ernstig gewond. Twee bevinden zich nog in kritieke toestand.

Een vrachtwagenchauffeur Nicolas filmde hoe vier gemaskerde mannen tevoorschijn kwamen met aanvalsgeweren en begonnen te schieten. Hij dacht eerst dat het een actie van de douane was.

Zijn ontsnapping veroorzaakte de dood van twee gevangenisbewaarders. Een gevangene vluchtte na de aanval op een gevangenisbusje door vier gewapende mannen, deze dinsdag 14 mei laat in de ochtend, bij het tolhuisje van Incarville in Eure, zo hoorde Le Parisien uit bevestigende bronnen.

De Vlieg

Mohamed Amra (“De Vlieg, 30) was opgesloten in Évreux. Hij stond niet vermeld als een ‘bijzonder gemarkeerde gedetineerde’ (DPS), aldus het Franse ministerie van Justitie.

Volgens de Franse krant Le Parisien had hij twee dagen geleden geprobeerd de tralies van zijn cel door te zagen en was hij sindsdien in een afgezonderde eenheid geplaatst en was het toezichtniveau verhoogd.

Er is inmiddels een nationale klopjacht op de overvallers en Amra gaande, waarbij honderden agenten zijn ingezet.