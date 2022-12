Blok cocaïne, 20 kilo sofdrugs en vuurwapen bij actie in Noord-Brabant

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag bij een actie in de Meierij in Noord-Brabant een kilo cocaïne, 20 kilo softdrugs, een vuurwapen en twee stroomstootwapens in beslag genomen. Een 22-jarige man uit Sint-Oedenrode is aangehouden als verdachte.

In een onderzoek naar drugshandel kwam de politie een aantal verdachte locaties en personen op het spoor. Donderdag werd in een loods in Sint-Michielsgestel 15 kilo softdrugs aangetroffen. Een 22-jarige man uit Sint-Oedenrode werd aangehouden, omdat hij zijn woning verliet met een kilo cocaïne, softdrugs en een vuurwapen. In zijn woning werden naast softdrugs ook geld en twee stroomstootwapens aangetroffen.

De politie meldt vrijdag dat er ook diverse gegevensdragers en voertuigen in beslag zijn genomen voor verder onderzoek.