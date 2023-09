Blok coke en duizenden euro’s in Oud-Beijerland, bewoner aangehouden

Print This Post

De politie heeft woensdagnacht een 33-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden op verdenking van het bezit en de handel in harddrugs. Tijdens de doorzoeking van zijn woning werden duizenden euro’s contant geld, hasj, wiet en een kilo cocaïne aangetroffen.

Ponypacks

Op woensdagavond kreeg de politie melding van een verdachte situatie in een woning aan de Govert Flinckstraat. Agenten die op de melding afkwamen, troffen in de woning een 33-jarige man aan. In de woning zagen agenten een grote hoeveelheid ponypacks en gripzakjes met drugs liggen.

Duizenden euro’s

De man, een 33-jarige inwoner van Oud-Beijerland is hierop aangehouden op verdenking van het bezitten van en het handelen in harddrugs. Na zijn aanhouding is de woning doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden duizenden euro’s contant geld, hasj, wiet en een kilo cocaïne aangetroffen.

De man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.