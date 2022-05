Blokken cocaïne en hasj in busje bij controle Duits-Nederlandse grens

Connect on Linked in

De federale politie (Bundespolizei) in Bad Bentheim heeft zaterdagavond bij een controle in het Duits-Nederlandse grensgebied een 60-jarige drugskoerier uit Sri Lanka aangehouden die elf kilo cocaïne en vijf kilo hasj in zijn bestelbusje vervoerde. De waarde van de partij is ongeveer 850.000 euro.

Een patrouille van de federale politie merkte rond 20.15 een busje op dat uit Nederland kwam en stopte en controleerde het bij de afrit Rheine-Dreierwalde, op ongeveer 45 kilometer van Oldenzaal.

Compartiment

Toen agenten het voertuig doorzochten, vonden ze tien blokken cocaïne en vier blokken hasj in een compartiment in het vrachtruim. De 60-jarige chauffeur uit Sri Lanka werd daarop gearresteerd en samen met de in beslag genomen drugs overgedragen aan het douaneonderzoeksbureau van Essen voor nader onderzoek.

De drugssmokkelaar, die in Bremen woont, is zondag op verzoek van het parket van Münster voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rheine. De verdachte zit vast.