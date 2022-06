Blunder: 840 kilo coke tussen bananen in Tsjechische supermarkten

Connect on Linked in

Medewerkers van enkele Tsjechische supermarkten hebben in dozen bananen in totaal 840 kilo cocaïne gevonden. De drugs uit vermoedelijk Midden-Amerika werden per ongeluk door drugshandelaren aan de supermarkten geleverd. De cocaïne heeft volgens de autoriteiten een straatwaarde van ongeveer 68 miljoen pond (ruim 79 miljoen euro).

De bananendozen werden door drugscriminelen per ongeluk verscheept naar supermarkten in de noordelijke Tsjechische steden Jicin en Rychnov nad Kněžnou. Supermarktpersoneel vond tot hun grote verbazing de partijen cocaïne, die zaten verstopt in de dozen bananen. Dat schrijft The Daily Mail.

Doorzoekingen

De politie zegt dat er in totaal 840 kilo cocaïne, ter waarde van ongeveer 68 miljoen pond, in beslag is genomen. Agenten doorzoeken nu andere winkels in het land waar bananendozen uit dezelfde zending zijn afgeleverd.

De Tsjechische politie zet het onderzoek naar de zendingen voort en maakt daarbij ook gebruik van internationale politie- en justitiecontacten.

Eerdere vondsten

In een soortgelijk geval in 2015 werd meer dan 100 kilo cocaïne ontdekt in een supermarkt in Praag. In 1999 nam de politie 117 kilo cocaïne in beslag in een pakhuis ten noorden van Praag, verpakt tussen droog fruit.