Boek ‘De Hel van Bangkok’ | Hoe justitie een Nederlandse coffeeshophouder kapot maakte

door Joost van der Wegen

Beeld: coverbeeld boek ‘Hel van Bangkok’ (A.W. Bruna)

Klem

Het is vooral het relaas van de onder de hoede van de Nederlandse overheid tot een succesvolle hasj-ondernemer uitgegroeide Van Laarhoven die denkt dat hij in Thailand van zijn pensioen kan gaan genieten, maar daar klem wordt gezet door de Nederlandse justitie.

Het verhaal is in feite al uitgebreid verslagen in de afgelopen jaren. De Nederlandse justitie heeft besloten dat Van Laarhoven in Thailand moet worden aangehouden wegens een verdenking van witwassen, waarbij het OM denkt dat hij miljoenen uit de boekhouding van zijn coffeeshops heeft gehouden.

Straf

Maar dat loopt vreselijk mis. Als een verzoek tot uitlevering niet het gewenste resultaat heeft, vragen officieren van justitie uit Nederland aan de Thaise overheid om zelf een onderzoek naar strafbare feiten door Van Laarhoven in te stellen. Onder een militair bewind is de rechtstaat in Thailand kennelijk op dat moment niet in haar beste vorm, en Van Laarhoven krijgt maar liefst 103 jaar straf opgelegd. Net als zijn volslagen onwetende Thaise vrouw, belandt hij in het Thaise gevangenissysteem, waar hij pas vijf later met bemoeienis van de Nederlandse minister van Justitie weer uit wordt bevrijd.

Dat wordt in het boek beklemmend omschreven. Slapen op de grond met tientallen zieke of zelfs overleden medegedetineerden om je heen, de ontlasting die langs drijft na regenval, tot aan het getuige zijn van vreselijke verkrachtingen van weerloze slachtoffers in het gevangeniscomplex. Er blijft Van Laarhoven helemaal niets bespaard van het lijden dat er plaatsvindt. Hoewel hij zich als rijke Westerling wel enigszins kan beschermen, door bijvoorbeeld beter voedsel te laten bezorgen.

Vragen

Journalisten Tijn Elferink en Robbert Blokland zijn erin geslaagd het schokkende verhaal van de gevallen coffeeshophouder helder en aansprekend op te schrijven. Wel blijft de lezer met vragen achter. Er zijn maar weinig antwoorden op waar de zaak door justitie nou werkelijk om draaide, en Van Laarhovens eigen tekortkomingen lijken hier en daar wel heel opzichtig met de mantel der liefde bedekt. Wederhoor van iemand bij justitie was hier wel op zijn plaats geweest, of van wat meer kritische geesten om Van Laarhoven heen. Dat komt wellicht omdat Elferink ook als PR-adviseur van Van Laarhoven functioneerde. Hierdoor blijft het toch enigszins een mysterie waarom de Brabantse barber hier moest hangen. En wat zijn eigen aandeel hierin was.

Aan de andere kant lijkt dit ook wel te verklaren. In een door een conservatiever Den Haag ingezette strijd tegen de georganiseerde misdaad, werd kennelijk besloten dat het Nederlandse coffeeshopsysteem uit haar krachten was gegroeid en dat de veelverdieners in die business niet onbezorgd onder een Thaise palmboom mochten blijven zitten. Maar hoezeer Van Laarhoven zich al dan niet schuldig heeft gemaakt aan witwassen – hij maakte een deal met justitie om van de zaak af te zijn – feit blijft dat het OM door haar handelen een Nederlandse staatsburger door haar handelen kapot heeft gemaakt. Waarbij nog het meest trieste is, dat zijn Thaise vrouw Tukta daar het meest onder te lijden heeft gehad. Het boek is in ieder geval een geslaagde poging het hele verhaal van Van Laarhovens verdrietige avontuur nog eens na te vertellen.

De Hel van Bangkok – Vijf jaar onterecht gevangen in een Thaise cel, door Johan van Laarhoven samen met Robbert Blokland en Tijn Elferink (uitgeverij A.W. Bruna, 2025)