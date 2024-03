Moorden Marengo-proces in beeld

Connect on Linked in

Vorige week verscheen ‘Marengo: Het Beeldverslag’ over ‘het meest verziekte en vergiftigde proces ooit’ van ANP-journalist Marieke de Witte en rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk. Het is het eerste boek dat over het Marengo-proces is verschenen.

De Witte en Oosterwijk volgden vanaf het begin het liquidatieproces rondom hoofdverdachte Ridouan Taghi. Dit resulteerde in een indringend beeldverslag over wat zich binnen en buiten de rechtbank afspeelde.

Stripachtig

De stripachtige tekeningen van Oosterwijk vertellen gedetailleerd wat er gebeurde in De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, maar schetsen ook een indrukwekkend beeld van het meedogenloze geweld waarmee het proces doorspekt is.

De Witte doet op pakkende, informatieve wijze verslag van een zich voortslepende strafzaak en alle gruwelijkheden die ermee samenhangen, waaronder de zes moorden die in het Marengo-proces plaatsvonden en de schokkende moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Gevarieerd

Daarnaast zijn er talloze tekeningen te zien van Marengo-verdachten in de rechtbank, maar óók van verdachten in het andere omvangrijke liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh, dat begon met de liquidatie van Justin Jap Tjong, in Amsterdam-Osdorp op 31 januari 2017. Dit was een vergelding voor de vergismoord op Hakim Changachi in Utrecht op 12 januari 2017, waarbij Jap Tjong de vluchtauto bestuurde.

In vier tekeningen is te zien dat Justin Jap Tjong door leden van de motorclub gelokt wordt naar café ’t Calandje in Amsterdam-Osdorp, waarna hij even later onder vuur wordt genomen aan de Prof. R. Casimirstraat, iets verderop.

Troosteloos

Ook is een bomvolle De Bunker te zien, de kille, grauwe rechtszaal op een troosteloos industrieterrein in Amsterdam-Osdorp, waar een wirwar van pilaren, glasschermen, verdachten en hun advocaten het zicht belemmeren voor de aanwezigen op de perstribune.

Flesje rode wijn

Naast indrukwekkende tekeningen van de aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama is ook de arrestatie van Ridouan Taghi te zien in Dubai. Met de begeleidende tekst: ‘Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, zat Taghi op de bank samen met een vrouw tv te kijken, flesje rode wijn op tafel (Château l’Evangile Pomerol, kosten: ongeveer 300 euro per fles), pakje sigaretten binnen handbereik.’

Ook andere zaken worden belicht, zoals het grote wapenonderzoek 26Koper, de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt en het afgehakte hoofd van Nabil Amzieb dat in maart 2016 werd gevonden voor een shishalounge op de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. Daarnaast zijn er tekeningen die verband houden met de arrestatie van advocaat Inez Weski, Anour Taghi (de neef van Ridouan), de rechtszaak rond commando Sil A. en kroongetuige Nabil B., die een nieuwe advocaat zoekt.

Het boek ‘Marengo: Het Beeldverslag’ verscheen via uitgeverij L en telt 112 pagina’s. Het is onder meer hier verkrijgbaar.