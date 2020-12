Boete: hoogleraar belastingrecht informeerde Belastingdienst onjuist

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft in een strafbeschikking een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht. Tijdens een boekenonderzoek had de hoogleraar opzettelijk onjuiste informatie verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarbij hij betrokken was.

Dat gebeurde in 2014. In 2017 was de FIOD een onderzoek gestart. Het ging om de administratie van een maatschap waarmee de hoogleraar en een partner hun onroerend goed beheerden. Tijdens het boekenonderzoek constateerde de Belastingdienst dat er mogelijk activiteiten binnen de maatschap waren waarvoor administratie bijgehouden moest worden en verdachte werd om die administratie verzocht.

De hoogleraar liet aan de Belastingdienst weten dat er geen administratie beschikbaar was. De Belastingdienst gaf daarop een informatiebeschikking af. Toen kwam de hoogleraar in 2015 alsnog met stukken over de brug.

De FIOD startte niettemin een onderzoek. Het Openbaar Ministerie vond dat van een hoogleraar belastingrecht verwacht mag worden de Belastingdienst juist te informeren.

De kwestie is ook fiscaal inmiddels afgewikkeld.