Bolivia doet grootste cocaïnevangst ooit, partij ‘bestemd voor Nederland’

De Boliviaanse politie heeft de grootste cocaïnevangst ooit in het Zuid-Amerikaanse land gedaan, zegt president Luis Arce. In de westelijke regio Oruro werd ruim 8.800 kilo cocaïne aangetroffen, die zeer waarschijnlijk bedoeld was voor de export naar Nederland. Vier verdachten zijn opgepakt.

(Beeld: Ministerio de Gobierno Bolivia)

Houten planken

De drugs zaten verstopt in een vrachtwagen die houten planken transporteerde. Onder de houten vloer van het voertuig werd de cocaïne aangetroffen. De vrachtwagen behoorde toe aan een bedrijf dat in 2007 was opgericht en al vaker spullen exporteerde naar het buitenland, waaronder Duitsland, China en Frankrijk.

De partij werd op 30 december ontdekt, maar de politie wilde eerst de verdachten oppakken voordat ze de grootste drugsvangst bekendmaakten.

Nederland

Volgens de Boliviaanse autoriteiten was de cocaïne bestemd voor de haven van Antwerpen met als eindbestemming Nederland. De autoriteiten schatten de straatwaarde van de partij drugs in Europa op 480 miljoen euro.