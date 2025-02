Bolle Jos in Antwerpen veroordeeld tot dertien jaar cel

Kaai 1742 De correctionele rechtbank veroordeelde ook een aantal medeverdachten (‘soldaten’ in gekraakte chats) tot zware straffen. Doel van de overval was het recupereren van 10 ton cocaïne, die in oktober 2023 in beslag was genomen, op Kaai 1742 in de Antwerpse haven.

De leden van het gewapende commando worden allemaal veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van 8.000 euro.

Die zending was gevonden in een container met sojameel, en werd daarop overgebracht naar een bedrijventerrein in Kalmthout. De organisatie van Leijdekkers kon de in beslag genomen lading volgen, omdat er een gps-tracker tussen de pakketten cocaïne was verstopt.

Te laat

Een aantal gewapende mannen is volgens de rechtbank naar Kalmthout gestuurd. Die kwamen te laat omdat inmiddels de lading drugs alweer op transport naar Antwerpen was gezet.

Toen deze vrachtwagen net vertrokken was omsingelde een groep mannen met onder meer een aanvalsgeweer een medewerker van het magazijn.

Niet veel later reed een arrestatieteam van de politiezone Antwerpen een Volkswagen Transporter met zeven Nederlanders klem in de buurt van een loods van de douane in Antwerpen. In hun gps-systeem stond het adres van die loods ingegeven, in hun auto lagen zeven vuurwapens.

Cel

Een verdachte sprak in afgetapte telefoongesprekken vanuit zijn cel over Bolle Jos als opdrachtgever.

Behalve Jos Leijdekkers kwamen nog achttien andere verdachten in beeld. Behalve de zeven gewapende Nederlanders waren er tussenpersonen, uithalers en anderen in beeld. De overige verdachten krijgen celstraffen die variëren van één jaar tot negen jaar effectief.

Bolle Jos verbleef in ieder geval tot na de jaarwisseling in het West-Afrikaanse land Siera Leone. Eerder werd hij in België veroordeeld in een mishandelingszaak in de haven toto tien jaar cel.

Zie ook:

Nieuwe video Bolle Jos duikt op (VIDEO)