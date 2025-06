‘Bolle Jos kocht voor 7 miljoen bij Antwerpse Klokkenman’

Plukken Georgi M. uit Antwerpen figureert namelijk in de ontnemingszaak tegen Leijdekkers, waarin bekend werd dat de Staat hem voor 221 miljoen euro wil plukken. Uit berichten van Sky ECC die zijn onderschept zou blijken dat Bolle Jos bij Gia informeerde naar de nieuwe voorraad “patheks”, waarmee hij verwees naar het merk Patek Philippe. Op basis van die berichten becijferde het OM dat door hem ter waarde van 7 miljoen euro werd afgenomen.

Vestingstraat

Georgi M. werkte lange tijd vanuit een kantoortje in de Vestingstraat, tussen het Antwerpse centraal station en de Diamantwijk. Ook de Limburgse Bandido Geert Frisson zou hebben behoord tot de klantenkring van Georgi M..

Frisson kreeg twee Richard Mille-horloges geleverd, voor een totaalprijs van 485.000 euro.

Deze horloges werden cash afgerekend, deels in België, deels in Dubai. Deze informatie komt voor voren in het lopende Costa-proces dat speelt voor de rechtbank in Tongeren in Belgisch-Limburg.

De federaal procureur heeft tegen M. voor witwassen al een strafeis van tien jaar op tafel gelegd. De Gazet schrijft dat M. ook nog verdachte is in onderzoeken van het parket in Antwerpen en Dendermonde.

M. ontkent iets met witwassen te maken hebben.

Tandarts

Georgi M. is geboren in Georgië en studeerde in Roemenië voor tandarts. Daarna verbleef hij tot kort voor de eeuwwisseling in Israël, om zich in 1999 in Antwerpen te vestigen als juwelier.

Volgens meerdere bronnen van de Gazet verblijft M. inmiddels al enige tijd in Dubai, en zo blijkt ook uit beelden die zijn vrouw deelt op haar Instagramprofiel. Uit vastgoedgegevens die Gazet van Antwerpen kon raadplegen, zou blijken dat zijn vrouw en schoonvader in Dubai voor ruim 2,5 miljoen euro in appartementen investeerden, onder meer in de Grand Bleu Tower, bij Jumeirah op de “palm” in Dubai.