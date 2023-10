Bom aangetroffen in gestolen auto en twee explosies in Amsterdam

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagnacht een explosief aangetroffen in een gestolen auto in Amsterdam-Zuidoost. Diezelfde nacht vonden er twee explosies plaats bij een woning in Amsterdam-Oost en een portiek in Amsterdam Nieuw-West.

Achtervolging

Rond 00.20 kwam een melding binnen bij de meldkamer van een gestolen auto. Surveillerende agenten traceren kort hierna het voertuig op de Elsrijkdreef, waarna de achtervolging wordt ingezet omdat de wagen er met hoge snelheid vandoor gaat richting Ganzenhoef. Bij de parkeergarage van de flat Gouden Leeuw komt het voertuig tot stilstand waarbij twee verdachten de auto verlaten en op de vlucht slaan.

EOD

Beide verdachten weten te ontkomen. In het gestolen voertuig vinden agenten een geïmproviseerd explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onderzocht en onklaar gemaakt. Naast het gestolen voertuig hebben agenten ook een gestolen scooter aangetroffen. De scooter, die mogelijk klaar stond als vluchtvoertuig, is inbeslaggenomen.

De recherche en Forensische Opsporing zijn ter plaatse een uitgebreid onderzoek gestart naar de twee verdachten. Zij zijn nog voortvluchtig.

Twee explosies

Diezelfde nacht vonden er twee explosies plaats in Amsterdam. Rond 01.30 ging een explosief af bij de voordeur van een woning aan de Reinwardtstraat in Amsterdam-Oost. Om 02.45 ontplofte een explosief in een portiek aan de Derkinderenstraat in Amsterdam Nieuw-West.

In beide gevallen raakte niemand gewond, maar was er wel sprake van grote schade bij onder meer een voordeur, ramen en geparkeerde voertuigen.