‘Bomaanslag bestelbus in Enschede was gericht op Saudarah-lid’

Een explosief dat vrijdagochtend is ontploft in een bestelbus in Enschede was mogelijk een gerichte aanslag op een inwoner van Borne, die lid is van Saudarah, een supportgroep van de verboden motorclub Satudarah. Het slachtoffer blijkt volgens RTV Oost voor te komen in politiedossier Festina, over een gewelddadige knokploeg.

Lampen bezorgen

Door de explosie aan de Burgemeester Stroinkstraat werd een bestelbusje waarin de man zat verwoest. Het slachtoffer liep wonderwel geen schrammetje op, zo schrijft RTV Oost. De chauffeur van het busje zou volgens buren iets voor 10.30 hebben aangebeld bij een woning om lampen te bezorgen, maar de bewoners zeiden geen lampen te hebben besteld. Het slachtoffer had gezegd dat hij de lampen om 10.30 moest afleveren en vlak nadat hij vertrok ontplofte op dat tijdstip een explosief in het bestelbusje.

Het busje raakte verwoest en brandde uit. Een metalen plaat belandde zelfs in een boom. Als door een wonder werd het slachtoffer uit het busje geblazen en liep geen schrammetje op.

Saudarah

De recherche onderzoekt of de aanslag verband houdt met de Saudarah-achtergrond van het slachtoffer. De man is namelijk lid van Saudarah, een supportgroep van de verboden motorclub Satudarah. Ook duikt zijn naam op in het politiedossier Festina, waarin justitie de man ervan verdenkt samen met een groep andere Saudarah-leden deel uit te hebben gemaakt van een knokploeg.

Die knokploeg zou in maart 2018 een medewerker van een vervoersbedrijf in de Achterhoek gegijzeld en mishandeld hebben. Ook de toenmalige vriendin van de mishandelde man werd gegijzeld. De twee werden daarbij bedreigd met een pistool en een mes.

Tattoos

De Bornenaar kreeg hiervoor uiteindelijk 60 uur taakstraf en een geldboete. De man, die vrijdagochtend zelf een aanslag overleefde, zou een nogal opvallende verschijning zijn door zijn corpulente postuur en zijn vele tatoeages, waarvan een groot deel in zijn gezicht.