‘Boris P. (45), kopstuk uit organisatie Taghi opgepakt in buitenland’

Een van de laatste voortvluchtige kopstukken uit de organisatie van Ridouan Taghi is door een team van de landelijke recherche opgespoord en vrijdag gearresteerd in Servië. Dat meldt De Telegraaf. Het gaat om Boris P. (45), alias “de Bosniër”, die door justitie wordt gezien als de ‘CEO van de divisies geweld en financiën’ van de organisatie van Taghi. Het Parool schrijf dat P. in Montenegro is gearresteerd.

‘Paste op de winkel’

De recherche zou erg gebrand zijn geweest op Boris P. omdat hij volgens justitie “de machtsstructuur van de organisatie van Taghi in stand hield”. ‘Hij paste op de winkel’, aldus een rechercheur. ‘Hij zorgde dat het verdienmodel van de criminele organisatie in stand bleef, controleerde of drugstransporten doorgang vonden en verstrekte mogelijk ook geweldsopdrachten.’

Uitlevering

Volgens het landelijk parket zal om uitlevering van P. worden gevraagd. Hij zal vervolgens in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught belandden.

Politieteams speuren in binnen- en buitenland naar handlangers en ‘rechterhanden’ van Taghi. Eerder al werden andere kopstukken uit de organisatie opgepakt, zoals Saïd Razzouki in Colombia, Gerel Palm in Brazilië, Jaoud F. in Marokko, Gregory F. op Curaçao en de broers Mao en Mario R. in Suriname.