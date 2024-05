‘Spaanse politie legt link tussen verdachte Nederlandse vrouw en groep van Taghi’

Connect on Linked in

De Nederlandse vrouw die in Nederland werd gearresteerd vanwege haar betrokkenheid bij de mislukte moordaanslag op de Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras onderhield contacten met Nederlands-Marokkaanse criminelen in Nederland, zo stellen anonieme politiebronnen aan Spaanse media.

Betaalrekeningen

De Nationale Politie kwam de vrouw op het spoor door betaalrekeningen van verdachten uit te pluizen en door beelden op beveiligingscamera’s in Madrid. Ze zou verkenningen hebben uitgevoerd in de buurt van de woning van de politicus in de Calle Núñez de Balboa in Madrid, waar de aanslag op 9 november plaatsvond.

Broer

De vrouw kende de broer van Ayari Mehrez, de verdachte schutter van Tunesische komaf die voortvluchtig is. Deze Mehrez zou ook betrokken zijn geweest bij moordaanslagen op Iraanse dissidenten in Nederland. Hij wordt door de bronnen van de Spaanse krant ook gelinkt aan de groep rond Ridouan Taghi. Maar hoe die relatie er verder uit zou zien weten die bronnen niet te zeggen.

Het staat wel vast dat de recherche in Nederland denkt dat Naoufal “Noffel” F., die voor het aansturen van de liquidatie van een Iraniër in Almere levenslang kreeg, tot de groep van Taghi werd gerekend.

Motor

De verdachte vrouw stuurde volgens de Spaanse politie geld naar andere leden van het complot. Daarvan zou onder meer de motor zijn gekocht waarmee de schutter is vervoerd en die kort later uitgebrand is gevonden. Ook is het geld gebruikt om mensen in Madrid tijdelijke huisvesting te verschaffen.

De Spaanse autoriteiten hadden maanden geleden een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Een paar dagen geleden werd de vrouw gearresteerd in Amsterdam. Ze leefde daar ondergedoken, omdat ze wist dat de politie achter haar aan zat.

Venezuela

De Nationale Politie in Spanje arresteerde al kort nadat de aanslag drie verdachten: een jonge man in Mijas die de eigenaar was van de motor, en twee anderen in Lanjarón (Córdoba). Een van deze laatsten is Naraya Gómez en zijn vrouw. Deze vrouw is al kort na de arrestatie vrijgelaten.

De andere verdachte is de Venezolaan Greg Oliver Higuera Marcano, alias “Maquia”. Hij werd opgepakt in Colombia toen hij probeerde naar Venezuela te komen. De politie denkt dat hij de uitvoering heeft aangestuurd. Marcano kende de verdachte uit Granada uit een hotel aan de Costa del Sol waar ze samen hadden gewerkt.

Brein

Het brein achter de aanslag, die ook contact met de opdrachtgevers zou moeten hebben gehad, was volgens de Spaanse politiebronnen een Marokkaan die als Sami Bekal Bounouare, bijgenaamd “Pacho” is geïdentificeerd. Ook hij is op dit moment voortvluchtig.

Zie ook:

AIVD waarschuwde niet voor dodelijke dreiging op Iraniër

Tweede Kamerlid Ellian uit zorgen over ‘licht gevangenisregime’ van Noffel

Hof veroordeelt moordenaars Ali Motamed tot 23,5 jaar cel