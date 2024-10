Bossche dakdekkers doelwit van aanslagen

Dertien explosies Afgelopen woensdagavond ontplofte aan de achterkant van een huis aan de Wibauthof in Den Bosch een explosief. Een paar uur later was er een ontploffing bij een huis aan de Amsterdamstraat.

In de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker dertien explosies geweest bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers.

Concurrentie in Den Bosch

Dakdekkers zouden onderling een conflict hebben over klanten. Er is grote concurrentie in de sector.

In Den Bosch staan 360 dakdekbedrijven ingeschreven. Dat is relatief veel. In Eindhoven en Tilburg zijn dat er respectievelijk 136 en 106.

Begin 2019 waren er in Den Bosch nog maar 52 dakdekkers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.