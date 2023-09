Bosschenaar (49) opgepakt na vondst dode man (46) in woning

Print This Post

De politie heeft zondagochtend een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden in een woning aan de Brugstraat, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige man uit Den Bosch. Het slachtoffer werd levenloos in dezelfde woning aangetroffen.

Misdrijf

Een getuige belde naar de politie dat er mogelijk iets in de betreffende woning gebeurd zou zijn. In de woning aan de Brugstraat trof de politie een verdachte en een dode man aan, die waarschijnlijk door een misdrijf om het leven was gekomen.

Verklaring

De 49-jarige verdachte uit Den Bosch is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. Zijn mogelijke rol bij het incident wordt onderzocht. Een vrouw die in de woning aanwezig was, heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd.

Hoewel de identiteit van het slachtoffer officieel nog moet worden vastgesteld, heeft de politie een sterk vermoeden dat het om een 46-jarige Bosschenaar gaat.

Onderzoek

De politie onderzoekt de omstandigheden waaronder de man overleed. Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en er wordt een buurtonderzoek verricht.