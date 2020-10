Brabantse drugslabs in Mill en Eersel

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in Mill en Eersel twee grote drugslabs opgerold. In Mill werd in een loods achter een woning een amfetaminelab ontmanteld. De hoofdbewoner (54) is aangehouden. In een loods in Eersel werd een crystal meth-lab opgerold, waarin ruim 1500 kilo methamfetaminepasta werd gevonden. Vijf verdachten zijn opgepakt.

Amfetaminelab in Mill

Op de Roijendijk in Mill ontdekte de politie woensdag rond 18.45 een drugslab in een loods achter een woning, waar een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van amfetamine werd gevonden. De hoofdbewoner van 54 zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Het speedlab is inmiddels ontmanteld door specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Gezien de grote hoeveelheid aangetroffen chemicaliën is de locatie woensdagnacht door zwaarbewapende agenten bewaakt.

Crystal meth-lab in Eersel

Het was niet het enige drugslab dat woensdag door de politie in Brabant is ontdekt. In een loods aan de Stokkelen in Eersel (foto onder) werd een crystal meth-lab ontdekt. Naast ruim 1500 kilo methamfetaminepasta stuitten de rechercheurs ook op een kleine hoeveelheid methamfetamine-olie en diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval.

Vijf arrestaties

Het professionele en omvangrijke lab was in bedrijf. Vier mannen en één vrouw zijn opgepakt op verdenking van de productie van synthetische drugs. Het gaat om drie mannen van 28, 37 en 44, waarvan er twee in België wonen. Ook de hoofdbewoners van de woning op het terrein zijn aangehouden. Het gaat om een 64-jarige man en een 65-jarige vrouw.

Trailer vol drugsafval

LFO-experts waren donderdag nog bezig met de ontmanteling van het lab in het buitengebied. Op het terrein stond een 14 meter lange vrachtwagentrailer en daarin werd een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. De trailer zat volgens het onderzoeksteam nagenoeg helemaal vol. De trailer is afgevoerd. De politie kwam het lab op het spoor op basis van informatie uit een lopend onderzoek.