‘Brabantse familie maakte zelf jacht op afpersers’

Omdat de politie in 2016 geen capaciteit beschikbaar had om onderzoek te doen naar een groep afpersers maakte de familie van het slachtoffer maar zelf jacht op de boosdoeners. Hoewel dat leidde tot een veroordeling is het geld nog steeds niet terug. BN/De Stem maakte een reconstructie van het ‘krankzinnige’ verhaal.

30.000 euro

In oktober 2016 bleek dat van de rekening van een verstandelijk beperkte en licht autistische jongeman duizenden euro’s waren overgeboekt. De jongen werkte in de bouw en was geld aan het sparen voor de financiering van een eigen huis. Hij was op een datingsite verleid tot het sturen van naaktfoto’s van zichzelf en werd daarna afgeperst voor ongeveer 30.000 euro, dat bleek te zijn overgemaakt in kleine porties naar bitcoinaccounts. De ouders van de jongen stopten de betalingen en stapte naar de politie.

Zwaardere zaken

De politie nam wel een uitgebreide aangifte op maar ging uiteindelijk niet over tot een onderzoek omdat na overleg met justitie was besloten dat zwaardere zaken prioriteit kregen. De familie overwoog om bij het gerechtshof via een zogeheten artikel 12-procedure alsnog vervolging af te dwingen tegen de onbekende daders. Maar omdat zo’n procedure lang kan duren besloten ze zelf in actie te komen.

Afvalbak

Ze namen contact op met de afpersers met een smoes. Ze deden voor alsof zij het bange slachtoffer waren en boden aan nog een groot bedrag in cash te betalen. De afpersers gingen er op in. Het geld moest in een afvalbak in Breda worden klaargelegd. De politie weigerde om de zaak in de gaten te houden om de afpersers op heterdaad te betrappen. De familie achtervolgde een tijdlang een BMW en belde met 112 maar wordt uitgelachen door de politie. Het is een drukke uitgaansnacht met ook nog een groot evenement in Breda. De BMW verdwijnt richting België.

Ander politiebureau

De afpersers blijven hierna om geld vragen. De familie legt het dossier op een ander politiebureau voor en daar wordt wel actie ondernomen. Een aantal verdachten wordt aangehouden. Het zijn mensen die niet ver uit de buurt van het slachtoffer wonen. In het onderzoek blijkt dat de verdachten op de dezelfde manier anderen hebben afgeperst, onder wie een politieman die informatie uit de politiecomputers moest overdagen.

30.000 euro weg

Maar de 30.000 euro bleef weg en vier jaar na het vonnis uit 2018 hebben de daders nog geen cent terugbetaald. Zij laten steeds weten geen geld te hebben en zijn later onvindbaar.

De familie weet hen toch op te sporen en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in te lichten, zonder resultaat. Er wordt nog steeds niet betaald.

Na interventie van de Nationale Ombudsman gaat het CJIB de zaak opnieuw bekijken. Ook stelt SP-kamerlid Michel van Nispen in de Tweede Kamer vragen aan de minister van Justitie.