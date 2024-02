Brabantse verdachten opgepakt voor drugshandel en ripdeals

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend vier mannen van 31, 40, 42 en 43 aangehouden op verdenking van drugshandel, ripdeals, afpersingen en diefstal. De arrestaties vonden plaats bij invallen in woningen in Nuenen, Geldrop, Best en Waalre. Daarbij zijn telefoons, computers en een aantal (automatische) vuurwapens in beslag genomen.

Dit viertal wordt ervan verdacht lid te zijn van een crimineel samenwerkingsverband dat zich bezighield met handel in harddrugs (methamfetamine en cocaïne), diefstal en afpersingen. De mannen zouden zich beziggehouden hebben met ripdeals waarbij onder meer harddrugs, geld en dure horloges zijn buitgemaakt. Bij die ripdeals zouden de mannen geweld en intimidatie hebben gebruikt.

Brandstichting

Enkele auto’s werden in brand gestoken en mensen werden stelselmatig in de gaten gehouden of met een vuurwapen bedreigd.

De verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Oost-Brabant. De politie gaat verder met het onderzoek en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten.