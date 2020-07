Bram Moszkowicz moet neef 10.000 euro schadevergoeding betalen

Connect on Linked in

Voormalig advocaat Bram Moszkowicz (60) moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn neef Yehudi (39), omdat hij in 2015 onrechtmatige uitlatingen over hem heeft gedaan. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag besloten. Bram zei onder meer dat Yehudi de achternaam Moszkowicz niet waard is.