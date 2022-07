Brand en meerdere explosies bij plofkraak in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

Bij een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam-Osdorp is zaterdagochtend vroeg forse schade ontstaan. Ook brak er brand uit na meerdere explosies. De daders zijn op een (motor)scooter gevlucht.

De plofkraak vond rond 05.10 plaats op een geldautomaat aan de Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. De pinautomaat van Geldmaat zat gevestigd bij een tabakszaak waarin ook een postkantoor zit.

Grote vlammen

Getuigen hoorden drie enorme knallen die tot in de wijde omgeving te horen waren. Op foto’s die via sociale media zijn verspreid is te zien dat de ravage groot is. De gevel van de tabakszaak is eruit geblazen en brokstukken liggen verspreid. Ook zijn op sommige foto’s grote vlammen te zien doordat er brand uitbrak na de explosies.

Volgens AT5 moesten bewoners van woningen boven de geldautomaat na de plofkraak korte tijd hun huis uit. Door wegwerkzaamheden is de straat afgesloten, waardoor hulpdiensten er lastig bij konden komen.

EOD

Het Team Explosieven Verkenning van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen ter plaatse onderzoek. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek.

De daders zouden op een scooter of motorscooter zijn gevlucht. Het is onduidelijk of zij een geldbedrag hebben buitgemaakt.

Eerste foto's van FB groep Dijkgraafplein. pic.twitter.com/93ljfQkRD8 — Maikel Samizdat⚒ (@maikeltjeonline) July 16, 2022