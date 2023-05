Brand geblust in Amsterdams restaurant na ontploffing

Connect on Linked in

Een explosief heeft donderdagnacht mogelijk een brand veroorzaakt in een restaurant in Amsterdam. De politie heeft het signalement van een verdachte persoon.

Beeld is ter illustratie

Knal

Politieagente horen in hun bureau aan de Flierbosdreef in de nacht van woensdag op donderdag rond 2.40 een zeer harde knal. Ze krijgen van de meldkamer te horen dat er brand is in een pand aan het Bijlmerplein.

Daar aangekomen, zien ze een restaurant in brand staan, met vuur dat zich aan het verspreiden is. Maar een sproei-installatie die in werking treedt, blust de brand. De brandweer brengt het vuur later helemaal onder controle.

Signalement

De politie denkt dat voor de enorme knal, een verdacht persoon zich in de omgeving heeft opgehouden, waarvan ze ook een signalement heeft. Het gaat om een man met stevig postuur, tussen de 1.60 en 1.70 meter lang, getinte tot licht getinte huidskleur, gekleed in het zwart, met capuchon en gedeeltelijke gezichtsbedekking. Hij is in de richting van de Bijlmerdreef gelopen.

De recherche heeft de zaak in onderzoek.