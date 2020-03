Brand in schuur Poortvliet blijkt xtc-lab

Connect on Linked in

Een brand in een schuur in Poortvliet (Zeeland) waar vrijdag 28 schapen en geiten bij omkwamen, blijkt een ontploft xtc-lab te zijn. Dat meldt de politie Zeeland zondag op Twitter.

Samen met de LFO is de politie vandaag druk bezig de zaak te ontmantelen. Het is onduidelijk of er in de schuur aan de Bram Groenewegeweg ook menselijke slachtoffers zijn gevallen. In het xtc-lab ontploften tijdens de brand die vrijdagavond rond 22.00 uitbrak meerdere gasflessen, wat zorgde voor grote explosies. Twintig schapen in de schuur kwamen om het leven.

Omdat het vuur zondag pas volledig gedoofd is, zijn agenten ter plekke bezig met nader onderzoek. Eerder dacht de brandweer dat er niemand in de schuur aanwezig was. De omvang van het xtc-lab is nog onduidelijk.