‘Schietpartij en handgranaten houden mogelijk verband met Zaanse voetbalclub’ (UPDATE)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie brengt een brand, een schietpartij en het leggen van vijf handgranaten in verband met voetbalclub OFC, zo schrijft Het Parool. De geldschieter van de club – Marwan K. – is veroordeeld voor witwassen. De gemeente Oostzaan eist zijn vertrek.

Gemeente

In 2016 is het clubhuis van OFC doorzocht en in 2019 kwam het onderzoek tegen Marwan K. voor de rechter die hem veroordeelde tot een jaar cel. Het hoger beroep dient komende week.

Het college van burgemeester en wethouders eist nu inzage in de ‘exacte financiering’ van OFC. De gemeente is eigenaar van de velden en ook subsidiegever.

Handgranaten

De politie onderzoekt of aanslagen en het leggen van handgranaten verband kunnen houden met OFC of Marwan K..

Friteshuis Vleminckx in het Amsterdamse centrum was voor twee jaar hoofdsponsor van OFC. Daar werd een handgranaat gevonden. Net als bij Sportmedisch Centrum Fysiomed achter het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die praktijk behandelde tot 2015 spelers van het eerste OFC-elftal.

Terwijl in het kantongerecht in Zaandam een zitting gaande was over een arbeidsgeschil tussen OFC en een ex-medewerker brandden buiten de auto’s van de oud-werknemer en zijn advocaat uit.

Een oud-bestuurslid vond een handgranaat bij zijn motor. De auto van OFC-sponsor Cor Jongens is ’s nachts beschoten bij zijn huis in Oostzaan. Op zijn auto lag in september van dit jaar een handgranaat en bij zijn groothandel VHC Jongens eveneens.

Zwart gemaakt

De besturen van OFC en STO en Marwan K. laten via hun gezamenlijke advocaat Adèle van der Plas weten dat ze zich ‘volledig distantiëren’ van de incidenten met granaten, de beschieting en de brandstichting. Van der Plas: ‘Het zijn onverkwikkelijke zaken, maar zij hebben hier níets mee te maken. De club en Marwan K. worden wéér zwartgemaakt.’